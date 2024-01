Am 01.01.2024 befuhr ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 03:35 Uhr die B38 von Niederhorbach kommend in Richtung Billigheim-Ingenheim.

Billigheim-Ingenheim (ots) - Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille fuhr er in einer Linkskurve geradeaus weiter. Hiernach überschlug er sich und kam auf der Seite zum Liegen. Der Unfallverursacher konnte durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am PKW Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B38 voll gesperrt werden.