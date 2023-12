Am gestrigen Freitagabend brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr bis 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Richthofenstraße in Billigheim-Ingenheim ein.

Billigheim-Ingenheim (ots) - Bei der Tat hebelten die unbekannten Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten hierüber in das Anwesen. Im Anwesen wurden sämtliche Räume durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet.



Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.