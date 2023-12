Am 06.12.2023 kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, welcher für die Dauer der Unfallaufnahme Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich zog.

Bornheim (ots) - Hiernach befuhr ein 52-jähriger Audi-Fahrer die K42 von Bornheim kommend in Fahrtrichtung B272. An der dortigen Einmündung übersah der Audi-Fahrer trotz Zeichen 205 eine von links kommende bevorrechtige 21-jährige Toyota-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt, die Schadenshöhe beträgt circa 50.000 Euro. Auf den Audi-Fahrer wird nun ein Bußgeld von 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.