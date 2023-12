Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten heute gegen 9:39 Uhr die Bremsen eines Gefahrgut-Aufliegers auf der B10 in Höhe Queichhambach in Brand.

B10 Queichhambach (ots) - Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Das Gespann war nicht mehr fahrbereit, das geladene Benzin muss in einen Ersatz-Auflieger umgepumpt werden.

Zunächst wurde die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens voll gesperrt. Das Ersatzfahrzeug ist soeben eingetroffen. Während des Umladevorgangs wird die B10 für zirka eine Stunde in beide Richtungen vollgesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet.