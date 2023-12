In der Zeit zwischen dem 30.11. in die Nacht zum 02.12.2023 wurden auf dem an der Lingenfelder Straße in Schwegenheim gelegenen Mitfahrerparkplatz, zwei Taten von Kennzeichendiebstählen aufgenommen.

Schwegenheim (ots) - In beiden Fällen wurde das vordere und das hintere Kennzeichen entwendet.