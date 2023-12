Am Ortsausgang in Richtung Maikammer wurde am gestrigen Tag (27.12.2023, gegen 15.00 Uhr) eine Dixi-Toilette von Unbekannten versucht anzuzünden.

Edenkoben (ots) - Die Eingangstür schmolz hierbei und eine danebenstehende Toilette wurde umgeworfen.



Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.