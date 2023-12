Sieben Autofahrer wurden gestern Morgen (19.12.2023) zur Kasse gebeten, weil sie während der Fahrt mit ihrem Smartphone telefonierten.

Edenkoben (ots) - Sie erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Die Polizei appelliert:

Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.