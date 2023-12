Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag (10.12.2023) auf Montag (11.12.2023) in der Straße In der Halde ein Fenster eines in einem Carport abgestellten Pkw auf unbekannte Art und Weise aufgehebelt und aus dem Fahrzeug ein Navi sowie diverse Papiere entwendet.

Edenkoben (ots) - Der Gesamtschaden beträgt über 200 Euro.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.