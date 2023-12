Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit einem Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Vincentistraße in Germersheim.

Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen. Dort nahmen sie einen auf einer Kommode liegenden Fahrzeugschlüssel eines Kleinwagens an sich und flüchteten anschließend mit diesem. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.