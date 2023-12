Am Heiligabend, zwischen 18 und 24 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neupotz ein.

Neupotz (ots) - Sie brachen im rückwärtigen Bereich des Hauses das Wohnzimmerfenster auf, gelangten jedoch nicht ins Hausinnere. Es blieb beim Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.