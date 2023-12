In der Nacht zum 25.12.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Gebäude der Pfalzwerke in der Oskar-Miller Straße in Landau.

Landau (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Büroräume. Die Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel. Nr. 06341/2870