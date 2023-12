In dem Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Restaurant in Rülzheim ein.

Rülzheim (ots) - Hierbei wurde eine Geldbörse mit Wechselgeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.