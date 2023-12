Zwischen dem 29.12.2023, 10:00 Uhr - 30.12.2023, 19:20 Uhr, kam es in Kapsweyer, in der Bahnhofstraße, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Kapsweyer (ots) - Durch ein Fenster gelangten der/die Täter ins Innere und durchwühlten sämtliche Schränke. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Verdächtige Wahrnehmungen bitte bei der Polizei melden.