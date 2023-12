Zu einem Schaden von etwa 500 Euro kam es nach einem Einbruch in das Clubhaus des Motorradclubs Lustadt.

Lustadt (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurde jedoch nichts. Das Clubhaus liegt außerhalb der Ortsgemeinde Lustadt am dortigen Handkeesplatz. Da dieser auch abends von Fußgängern oder Gassi-Gehern stark frequentiert ist, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung die zur Ergreifung der Täter führen. Diese werden unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegengenommen.