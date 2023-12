Unbekannte Täter versuchten am Freitagnachmittag/-abend gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Südring einzubrechen.

Kuhardt (ots) - Die Täter gelangten nicht ins Haus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro.

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de