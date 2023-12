Nach vorausgegangener Bedrohung in einer Wohnung wurde am 11.12.2023 ein 34-Jähriger durch Polizeikräfte in der Josef-Probst-Straße kontrolliert.

Germersheim (ots) - Dort wurde er zuvor von Passanten gemeldet, weil er oberkörperfrei unterwegs war. Der Tatverdächtige zeigte sich sofort aggressiv und reagierte auf keinerlei Anweisungen der Polizisten, sodass er fixiert werden musste. Hiergegen setzte er sich derart zur Wehr, dass das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) eingesetzt werden musste. Bei der Widerstandshandlung wurden die eingesetzten Beamten leicht verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er sich auch im weiteren Verlauf aggressiv verhielt, verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.