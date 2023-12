Im Laufe des heutigen Donnerstags versuchten unbekannte Täter in ein in Feldrandlage stehendes Einfamilienhaus in der Kropsburgstraße in Gommersheim einzubrechen, indem sie die im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Terrassentür aufzuhebeln versuchten.

Gommersheim (ots) - Dies scheiterte glücklicherweise an der Widerstandsfähigkeit der Tür, sodass der Einbruch im Versuchsstadium verblieb.

Wer sachdienliche Hinwiese geben kann oder im Laufe des Tages verdächtige Wahrnehmungen getätigt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben (06323-9550) zu melden.