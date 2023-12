Im Zeitraum von Mittwoch, 7h bis Donnerstag,, 14:30h wurde in der Münzstraße in Annweiler-Bindersbach eine Grundstücksmauer an der Hausnummer 46 beschädigt.

Annweiler-Bindersbach (ots) - Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Wer Hinweise geben kann, teilt diese bitte der Polizeiwache Annweiler mit.