Am 06.12.2023, gegen 19:50 Uhr drang der bislang unbekannte Täter über die Tür im rückwärtigen Bereich in ein Wohnhaus in der Schloßgärtenstraße ein.

Hagenbach (ots) - Im Wohnbereich befand sich eine Überwachungskamera, welche durch den Täter möglicherweise bemerkt wurde und er daraufhin das Anwesen ohne Beute wieder verlassen hat.



Zeugen welche am 06.12.2023, gegen 19:50 Uhr im Bereich Hagenbach, Schloßgärtenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271-92210 in Verbindung zu setzen.