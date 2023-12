Über 100 leere Getränkekisten wurden über vergangenes Wochenende aus dem umzäunten Bereich eines Getränkehandels entwendet.

Hagenbach (ots) - Wie die Täter in den Bereich gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie dürften vermutlich mittels Transporters oder Klein-LKW die Kisten abtransportiert haben. Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Schwarzwaldstraße gesehen haben und Leergutannahmestellen, bei denen Personen handelsunübliche Mengen abgeben, sollen sich bitte mit der Polizei in Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.