Ein 62 Jahre alter Mann aus dem Südkreis Germersheim sendete am 02.01.24 gegen 19.00h eine WhatsApp Nachricht an seine Frau, er sei in einer Notlage und brauche dringend Hilfe.

Hatzenbühl (ots) - Der durch die Frau informierten Polizei gelang es nicht, Kontakt zu dem Hilfesuchenden herzustellen, weshalb umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Letztendlich konnte der Mann gegen 22.15h auf einem Feldweg bei Hatzenbühl festgestellt werden. Dort hatte er sich mit seinem Fahrzeug im Gelände festgefahren. Seinen Angaben zufolge wollte er "Offroad" fahren. Einen Grund für das "Offroad" fahren dürfte wohl in der Tatsache liegen, dass die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten. Ein Alkoholtest ergab 1,34 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ob der Mann die Kosten des Polizeieinsatzes tragen muss, wird geprüft.