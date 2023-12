Am 15.12.2023 stellte der Bewohner eines Hauses in der Josef-Ohmer-Straße in Hatzenbühl eine Beschädigung an seiner Terrassentür fest.

Hatzenbühl (ots) - Die Beschädigungen deuten auf einen Einbruchsversuch hin, welcher aber misslang oder abgebrochen wurde.

Zeugen, welche in der Nacht auf den 15.12.2023 oder am 15.12.2023 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Josef-Ohmer-Straße in Hatzenbühl gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.