Vermutlich durch einen fehlgeleiteten Feuerwerkskörper geriet ein Schuppen in Impflingen in der Bruchgasse in Brand.

Impflingen (ots) - Dieser konnte durch Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher bestehen nicht. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Es wurde niemand verletzt.