Am 02.12.2023 wurden der Polizei zwei Männer gemeldet, welche Teiler einer Holzbrücke am Bachweg in Kandel beschädigen würden.

Kandel (ots) - Im Zuge der Fahndung konnten die beiden 30- und 29- jährigen Männer festgestellt werden. Der Schaden an der Brücke wird auf 500 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.