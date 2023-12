Am Dienstag, den 19.12.2023, gegen 15:15 Uhr stellte die Halterin eines weißen Ford Fiesta eine Beschädigung an der Beifahrertür ihres Fahrzeugs fest.

Kandel (ots) - Dieses hatte sie für kurze Zeit auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in Kandel geparkt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die Polizei Wörth am Rhein unter 07271/9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de.