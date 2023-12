Am Freitag, 29.12.23 kam es gegen 16:05 Uhr auf der L 549 bei Kandel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Kandel (ots) - Ein schwarzer Ford Mondeo fuhr vom Hatzenbühler Kreisel kommend in Richtung Kandel. Hierbei missachtete er das Rechtsfahrgebot und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er den entgegenkommenden PKW streifte. Durch die Kollision wurde der 34-jährige Geschädigte leicht an der Hand verletzt. Der Unfallverursacher verließ hierauf die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung, derzeit noch gegen Unbekannt, eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugen, welche Aussagen zum Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs machen können. Es handelt sich um einen schwarzen Ford Mondeo, welcher auf der vorderen linken Seite erheblich beschädigt sein dürfte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth

unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.