Gestern führten Germersheimer Polizisten Geschwindigkeitskontrollen in Knittelsheim und Bellheim durch.

Knittelsheim/Bellheim (ots) - In der Hauptstraße in Knittelsheim waren drei Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In der Postgrabenstraße in Bellheim ergaben sich insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße. Weiter wurden an sechs Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.