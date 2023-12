Bei der Polizeidirektion Landau werden vermehrt Betrüge beanzeigt, bei denen die Geschädigten für Kaufgeschäfte hohe Beträge über die Funktion "PayPal-Freunde" versenden.

Landau (ots) - Die Ware kommt nicht an und der Verkäufer meldet sich nicht mehr. Anschließend folgt die Anzeige bei der Polizei. In diesem Zusammenhang möchten wir die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Die Funktion sollte, wie dem Namen nach, nur für Zahlungen an Freunde/Bekannte/Familienmitglieder genutzt werden. Kaufgeschäfte mit fremden Personen über das Internet sind dafür nicht geeignet. Häufig kommt es trotz umfangreichen Ermittlungen nicht zur vollständigen Entschädigung der Geschädigten.