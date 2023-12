Am Freitagabend brannte in der Waffenstraße in Landau aus bisher ungeklärter Ursache eine Mülltonne.

Landau (ots) - Die Mülltonne wurde hierdurch komplett zerstört.



Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.