In den vergangenen drei Wochen kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube eines Schrebergartens im Bereich der Hans-Boner-Straße in Landau.

Landau (ots) - Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube ein, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kleingartenanlage beobachtet haben, sich umgehend bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.