Am 07.12.2023 befand sich ein 18-Jähriger gegen 18:15 Uhr in der Westbahnstraße in Landau, als er unvermittelt von einer 4-6-köpfigen Personengruppe angegangen wurde.

Landau (ots) - Hierbei wurde der 18-Jährige zunächst zu Boden geschlagen und im Anschluss auf ihn eingetreten. Der Geschädigte wurde hierdurch verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Personengruppe entfernte sich anschließend in Richtung Schillerpark. Im Rahmen von Ermittlungen konnte eine Person aus der Personengruppe identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-Jährigen. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.