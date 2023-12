In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Straße In der Plöck in Landau abgestellten Autos ein und bauten das Navy-System mit Bildschirm aus.

Landau (ots) - Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.



Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.