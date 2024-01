In der Nacht vom 30.12.2023 auf den 31.12.2023 wurde durch unbekannte Täter in der Arzheimer Hauptstraße in Landau die Scheibe eines geparkten PKW Hyundai eingeschlagen.

Landau (ots) - Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.