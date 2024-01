Am 01.01.2024 wurde gegen 02:05 Uhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer in Landau in der Adolf-Kessler-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Landau (ots) - Es konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Als ihm die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wurde, versuchter er erfolglos zu Fuß zu flüchten. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Hierbei beleidigte er unentwegt die eingesetzten Beamten unflätig. Den Rest der Nacht musste er aufgrund seines Gebarens in der Zelle verbringen.

Gegen den 21-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet. Auch wird er für die Kosten der Übernachtung im polizeilichen Gewahrsam aufkommen müssen.