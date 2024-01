Am 02.01.2023 befuhr gegen 10 Uhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Schloßstraße in Landau in Richtung Marienring und wollte nach links in die Xylanderstraße abbiegen.

Landau (ots) - Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrers. Aufgrund des Fehlverhaltens des Opel-Fahrers stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden. Der Opel-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Kreuzungsbereich geregelt werden.