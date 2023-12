Am Vormittag des 06.12.2023 wurde durch die Polizei Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke in Landau durchgeführt.

Landau (ots) - Innerhalb von 45 Minuten mussten 5 Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen. 3 Fahrzeugführer wurden wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt und 4 Mängelberichte wegen abgelaufener Hauptuntersuchung ausgestellt. Zudem wurde ein 37-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei diesem konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf diverse Stoffgruppen. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.