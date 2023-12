Gleich zu drei witterungsbedingten Verkehrsunfällen kam es am 04.12.2023 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau.

Landau (ots) - Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin die Cornichonstraße in Landau und wollte nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Hierbei kam sie bei schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einer 37-jährigen Audi-Fahrerin. Die Schadenshöhe beträgt 2500 Euro. Am PKW Audi waren keine vorgeschriebenen Winterreifen angebracht. Daher wurde gegen beide Unfallbeteiligte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 43-jährige Fiat-Fahrerin die K6 von Mörzheim in Richtung Ilbesheim. Im Kurvenbereich verlor sie aufgrund Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Grünstreifen mit einem Verkehrsschild. Die Schadenshöhe beträgt 1700 Euro. Die Fiat-Fahrerin wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Dacia-Fahrer die Straße In den Grabengärten in Landau von der L509 kommend. Bei glatter Fahrbahn verlor er mit Sommerreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Fahrbahnbegrenzungsstein. Am PKW Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der PKW war nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. Auch hier wird ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei fällig werden.