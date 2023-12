Die ursprüngliche Pressemeldung ist unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5668426 abrufbar.

Wörth (ots) - Wie bereits berichtet kam es am 08.12.23 in der Wohnung eines Hochhauses in der Dorschbergstraße in Wörth zum Schmorbrand in einem Stromverteilerkasten, wobei eine vierköpfige Familie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt.

Ursächlich hierfür dürfte auslaufendes Wasser einer Waschmaschine aus einer Wohnung in den oberen Stockwerken gewesen sein.



Am Abend des darauffolgenden Tages kam es in einer anderen Wohnung des Hochhauses zu einem gleichgelagerten Fall.

Auch hier kam es zum Schmorbrand eines Stromverteilerkastens, wobei der 64-jährige Bewohner mit einer leichten Rauchgasintoxikation ärztlich behandelt werden musste.



Ob das zweite Brandereignis ebenfalls auf das auslaufende Wasser der Waschmaschine zurückzuführen ist, soll ein Sachverständiger klären, welcher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau mit der Erforschung der Brandursache beauftragt wurde.



Eine stationäre Behandlung der Geschädigten war nicht von Nöten.