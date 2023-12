Am 21.12.23 gegen 20.00h kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Wörth einen 47-jährigen Mann auf einem Elektrokleinstfahrzeug, ein sog.

Neuburg am Rhein (ots) - E-Scooter, an einem Radweg zwischen Hagenbach und Neuburg am Rhein. Im Rahmen der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet, die 500 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot nach sich zieht