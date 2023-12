Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Wörth in Neupotz einen 40-jährigen Mann, der gerade im Begriff war in Arbeitsklamotten in ein Handwerkerfahrzeug einzusteigen.

Neupotz (ots) - Bei der Überprüfung des mitgeführten hochwertigen Werkzeugs, war ein Werkzeugzubehör wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Das Zubehör wurde sichergestellt und gegen den Besitzer ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Woher das gestohlene Werkzeugzubehör stammt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Verbotene "Sonntagsarbeit" konnte ihm nicht nachgewiesen werden.