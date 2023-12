Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte ein offensichtlich entwendetes Fahrrad sichergestellt werden.

Landau (ots) - Die beiden der Polizei als Fahrraddiebe bekannten Personen, führten ein höherwertiges Fahrrad mit sich, für welches sie keine Eigentumsnachweise erbringen konnten. Da sie sich bei Fragen zur Herkunft und den eigentlichen Eigentumsverhältnissen in Widersprüche verwickelten, wurde das Rad in amtliche Verwahrung genommen. Dieses konnte bis dato jedoch keinem angezeigtem Diebstahl zugeordnet werden. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzrotes Sportrad der Marke Xplicit.

Der bisher der Polizei unbekannte Geschädigte, kann sein Fahrrad, mit entsprechendem Eigentumsnachweis, auf der Polizeiinspektion in Landau abholen.