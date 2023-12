Glücklicherweise nicht verletzt wurde die 24-jährige Fahrerin eines Fiat Punto am Sonntagnachmittag auf der B10 bei Landau.

Landau/B10 - 31.12.2023, 14:15 Uhr (ots) - Der PKW kam in der Auffahrt auf die B10 in Fahrtrichtung BAB 65 bei Landau-Nußdorf, anzunehmend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit regennasser Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Fahrerin, die sich alleine in dem Fahrzeug befand, konnte sich eigenständig aus diesem befreien.

Sie wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Der PKW wurde durch den Verkehrsunfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des PKW musste die Auffahrt auf die B10 kurzzeitig gesperrt werden.