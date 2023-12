Einen nicht alltäglichen Einsatz galt es am ersten Weihnachtsfeiertag für die Polizei in Edenkoben zu bewältigen.

Edenkoben (ots) - Da man an Weihnachten mit diversen Polizeispielzeugen ausgestattet wurde, wollten die beiden großen Polizeifans Henri und Benno nun am ersten Feiertag auch einmal die "echte Polizei" kennenlernen.



Solch großes Interesse wurde am Ende mit der Vorführung eines Streifenwagens belohnt.



Hast Du auch den Traum Polizistin oder Polizist zu werden? Du hast Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der dir immer wieder Abwechslung bietet? Dann bewirb dich jetzt!

Starte mit Abitur, Fachabitur oder einem vergleichbaren Bildungsabschluss ein dreijähriges Polizei-Studium und lerne alle Facetten des Polizeiberufes kennen. Nach deinem Abschluss "Bachelor of Arts" hast du unzählige Möglichkeiten: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei, es gibt viele Möglichkeiten - du entscheidest. Dabei kannst du Dir sicher sein: Polizei ist mehr als nur ein Job!

Daneben kannst du dich bis zum 01. März 2024 auch mit Mittlerer Reife an der Höheren Berufsfachschule in Ludwigshafen für den Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung bewerben. Innerhalb von zwei Jahren kannst du dort dein Fachabitur und somit die Studienberechtigung für das Studium an der Hochschule der Polizei erlangen.



Alles klar? Gerne beantworten wir dir deine Fragen telefonisch 0621 963-1699 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de. Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere



Wir freuen uns auf engagierte neue Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn ein paar Interessierte noch ein paar Jahre mit der Bewerbung warten müssen...