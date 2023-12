In der Nacht auf den 23.12.2023 wurden gegen 01:30 Uhr eine randalierende Person in einer Shisha-Bar im Ostring in Landau gemeldet.

Landau (ots) - Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Frau ihren stark alkoholisierten 34-jährigen Ehemann abholen wollte. Dieser wollte jedoch nicht nach Hause gehen, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte. Im Rahmen des Streits hat der Mann zunächst in der Shisha-Bar mehrere Gläser und eine Shisha zu Boden geworfen. Weiterhin schlug er mit der Hand zwei Scheiben seines eigenen PKW ein. Hierdurch zog er sich eine stark blutende Wunde am rechten Arm zu. Nach der Versorgung der Verletzung in einem Krankenhaus musste der 34-Jährige den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, da er sich nicht beruhigte und weiterhin aggressiv war. Neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung muss er nun auch für die Übernachtungskosten bei der Polizei aufkommen.