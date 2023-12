In der Zeit vom 16.12.2023 und 24.12.2023 brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Kellertür in ein Wohnhaus im Siemensring in Rülzheim ein.

Rülzheim (ots) - Im Haus betraten sie sämtliche Räume und es wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Siemensringes in Rülzheim gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.