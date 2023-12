Zu einem Schaden von etwa 300 Euro kam es am Freitagabend zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr.

Rülzheim (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Robert-Seither-Straße in Rülzheim. Aufgefallen war dies der dort wohnenden Familie, da ein Fenster aufstand und bei genauerem Hinsehen Hebelmarken festgestellt werden konnten. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, da nichts entwendet wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder PKW werden von der Polizei Germersheim unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegengenommen.