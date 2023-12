null.

Oberhausen (ots) - Am Samstag, 09.12.2023, in der Zeit von 18.30 bis 22.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Oberdorfstraße in Oberhausen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de