In den frühen Abendstunden des 16.12.2023 konnte nach Meldung eines Zeugen am Alten Güterbahnhof in Landau ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Landau (ots) - Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine starke Alkoholisierung des amtsbekannten Mannes aus Landau. Bei der Verbringung zur Blutprobe bedrohte und beleidigte der Mann durchgehend die eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Da er zusätzlich kein Eigentumsweis für das Fahrrad erbringen konnte, wurde dieses präventiv sichergestellt.