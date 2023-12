Am Freitag, 08.12.2023, gegen 01.46 Uhr, wurde in der Weinstraße in Bad Bergzabern ein 25jähriger PKW-Führer angehalten und kontrolliert.

Bad Bergzabern (ots) - Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein und sein Fahrzeug präventiv sichergestellt.