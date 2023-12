Am 22.12.2023 wurde im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr ein Audi A6 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Germersheim (ots) - Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.



Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 - 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.